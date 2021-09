Whindersson Nunes surge aos prantos e comove seguidores

O humorista compartilhou uma foto chorando | Foto: Reprodução

Mais um desabafo de Whindersson Nunes sobre seu filho, João Miguel, comoveu os internautas. No perfil do Twitter, o humorista compartilhou uma foto chorando e contou o quanto tem sido difícil para ele a saudade do herdeiro, que morreu após o nascimento prematuro.



“O céu hoje é o lugar mais difícil de olhar, saudade demais do meu pequeno, mas vai passar e ficar só o amor“, escreveu. Não faltaram mensagens de apoio ao youtuber, que está solteiro desde o fim do relacionamento com Maria Lina, mãe de João.

“Forças, querido. Que o universo possa te fazer superar essa dor e que você possa recomeçar esse ciclo“, desejou uma. “Que seu coração receba consolo neste momento“, comentou outra. “Orando por você. Peço a Deus que te dê conforto e graça. Meus sentimentos do fundo do coração“, escreveu um terceiro.

Maria Lina também comoveu os seguidores recentemente nas redes sociais. A influencer mostrou aos seguidores que recebeu o álbum de fotos da gravidez do filho com Whindersson.

Ao som de Pra Você Guardei o Amor, de Nando Reis e Ana Cañas, ela escreveu: “Chegou o álbum da gravidez do meu pitoco. Só amor“. A última imagem do álbum é de um passarinho com a frase ‘Ao lado do melhor’, se referindo a Deus.

O céu hoje é o lugar mais difícil de olhar, saudade demais do meu pequeno, mas vai passar e ficar só o amor pic.twitter.com/GzTfreKwgo — Whindersson (@whindersson) September 8, 2021





