Morre aos 83 anos mãe do ator Alexandre Borges

Desde 2019, o ator se dedicava aos cuidados da mãe | Foto: Reprodução

Morreu hoje Rosa Linda Maria Borges, mãe de Alexandre Borges, aos 83 anos. Ela já teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e sofria de Alzheimer.



Desde 2019, o ator se dedicava aos cuidados da mãe. Durante o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, inclusive, ele passou boa parte do tempo em Santos, cidade onde nasceu, com ela.

Logo após sua participação no "The Masked Singer Brasil", Alexandre disse que a escolha do repertório teve homenagens a ela.

"Fui eu que escolhi (o repertório). Uma coisa muito legal, porque durante essa pandemia, eu cuidei muito da minha mãe. Pra pessoas com Alzheimer, a música é muito importante. E eu passei praticamente o ano cantando com a minha mãe. E essa é uma das músicas preferidas dela, do Alceu Valença, "Anunciação". Foi uma homenagem a ela. disse o ator ao Gshow

Leia Mais

Banda Nave Marya lança álbum "Desvario" em Manaus

*Com informações da assessoria