Alok grava clipe no meio da floresta amazônica; veja vídeo

MANAUS - A floresta amazônica está sendo cenário do novo projeto do DJ Alok. A confirmação veio por meio de vídeos publicados por um amazonense que estava nos bastidores da produção do projeto, que foi gravado durante a quinta-feira (16).

O artista desembarcou em terras amazonenses para gravar o clipe do novo projeto, que tem a temática de raízes indígenas. Nos vídeos, é possível ver o DJ em uma mesa de som e uma super produção para a gravação do vídeo, que foi em um flutuante a céu aberto bem no meio da floresta amazônica.

Nas redes sociais, o músico publicou que estava em uma lancha em meio ao Rio Negro, mostrando apenas um pedaço de Manaus ao fundo.

O cenário é todo inspirado na cultura indígena. Em alguns momentos, é possível ver a participação de indígenas nas gravações. O projeto faz parte do primeiro álbum autoral da carreira de Alok, que está imerso nas raízes sonoras de povos originários brasileiros.

Todo o processo de criação está sendo registrado e, segundo o DJ publicou, em junho, nas redes sociais, vai se tornar uma série documental.

"É com muita alegria que compartilho esse momento com vocês: Comecei a produzir o primeiro álbum da minha carreira. E como fonte de inspiração estou imerso nas raízes indígenas. Ficarei trabalhando aqui pelos próximos 30 dias. Obrigado pela energia positiva, galera. Sem dúvidas, o projeto mais especial da minha carreira”, publicou o artista.

