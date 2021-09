Virgínia impressiona ao usar vestido avaliado em R$100 mil; veja

| Foto: Divulgação

Virgínia Fonseca apareceu com uma megaprodução para o lançamento da própria marca de cosméticos. O vestido usado pela influenciadora estava avaliado em R$ 100 mil. O look foi criado com exclusividade pelo estilista Eduardo Amarante.

A festa de lançamento reuniu vários famosos e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais

a flay gritando mari do prexecao no meio de um tanto de gente fina eu to me mijando kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mt farofeira eu amo pic.twitter.com/z5bwiZbkX4 — milene (@paollanahi) September 17, 2021

"Maravilhosa é pouco, você é sensacional!", escreveu Tais Fersoza. "Que perfeição", disse a DJ Larissa Cerqueira. "Gata demais, tá louco!", exclamou o marido, Zé Felipe.

É a primeira vez que Virgínia lança um produto focado em estética. "Quis começar esta fase de ter um produto meu com algo que realmente funcionasse. Sempre sou muito verdadeira na vida e em minhas redes, e assim quero ser com meus produtos", comentou.

