Nego do Borel tem ataque de fúria na Fazenda após puxão de orelha;veja

| Foto: Divulgação

Nego do Borel teve um ataque de fúria durante a madrugada deste sábado (18) em A Fazenda 13. Nos vídeos do momento, é possível ouvir um suposto papo do cantor com a produção do reality, que parecia fazer um alerta para o participante.

Nego se revoltou com a chamada de atenção e jogou objetos na parede, assustando até o cavalo que estava na baia. "Engraçado, né, essa porr*. Vocês falam que a gente é livre, e a gente é livre desse jeito, né? Tá bom, valeu. Valeu", disse o cantor em resposta ao que teria sido um alerta. Momentos antes do ataque, o funkeiro havia tentado beijar a modelo Dayane Mello, que negou as investidas.

Na sequência ao puxão de orelha, o artista se levantou revoltado e deu um murro na parede. Dayane, que também está na Baia, se assustou com a situação e questionou. "Nego, o que houve?".

Nesse momento, o funkeiro jogou um latão de alumínio contra a parede. Com o barulho, até o cavalo Colorado, morador do "quarto", se assustou. Os participantes da Baia tentaram acalmar o cantor, que apenas xingava e respondia: "Tá tranquilo, meu parceiro. Tamo junto, tamo junto". Após o episódio, a produção cortou a câmera e filmou o lado externo da baia, que estava completamente vazio.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Mussunzinho relembra episódio com Nego do Borel: 'Me desmereceu'

Veja quem serão os participantes de "A Fazenda 13"