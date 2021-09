Luis Gustavo morre após complicações no tratamento contra o câncer

Luis Gustavo deixa esposa e filhos | Foto: Reprodução da Internet

ITATIBA (SP) - O ator Luis Gustavo Blanco morreu aos 87 anos, após sofrer complicações em função de um câncer no intestino neste domingo (19) em Itatiba, São Paulo. O artista estava em tratamento contra a doença desde 2018.



O artista chegou a ser vacinado contra a Covid-19 em fevereiro deste ano, por meio do sistema drive-thru no Ambulatório Central de Especialidades. Focado na carreira, Luis sempre se dedicou à comédia. Dizia que as crianças eram seus grandes professores: se não riam, o personagem não estava pronto.

Luis Gustavo era casado com Cris Botelho, pai de Luis Gustavo Vidal Blanco, fruto de seu relacionamento com Heloísa Vidal, e de Jéssica Vignolli Blanco, fruto de seu casamento com a falecida atriz Desireé Vignolli, avô de Marina Hoagland Blanco Buzzone, e tio de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, também atores.

