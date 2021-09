Cantor Poze do Rodo sofre novas ameaças e cancela show novamente

O artista se apresentaria na casa de shows 'Forro de Nós', o mesmo lugar em que o cantor de forró, Romarinho Mec, comemorou o aniversário horas antes de ser morto | Foto: Reprodução da Internet

Mais um show do funkeiro Poze do Rodo não se realizou. Desta vez, a Polícia Militar e o Ministério Público do Espírito Santo embargaram o evento, que aconteceria na noite desta sexta-feira (17), em Guaçuí, na Região do Caparaó.



O motivo foi um vídeo que vazou na web, onde criminosos armados com metralhadoras, ameaçavam invadir o local e atirar em quem estivesse no show.

Relembre

Essa é segunda vez que Poze enfrenta problema na realização de seus shows. No último final de semana, o artista cancelou o show, previsto para acontecer no próximo mês, no dia 22 de outubro, em Manaus. O fankeiro havia recebido ameaças de morte da facção Cartel do Norte (CDN).

O artista se apresentaria na casa de shows 'Forro de Nós', o mesmo lugar em que o cantor de forró, Romarinho Mec, comemorou o aniversário horas antes de ser morto. O anúncio do cancelamento foi motivado pela segurança e a integridade do público e do cantor.

Ameaças

O funkeiro possui mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e foi ameaçado de morte pela facção CDN em postagens no Facebook. A organização afirmou que, caso o cantor aparecesse para se apresentar na capital amazonense, seria morto, assim como Romarinho Mec, o "Bruxo do Forró".

A casa de show 'Forro de Nós' é localizada na avenida do Turismo bairro Tarumã, Zona Oeste da capital, e a apresentação do funkeiro era esperada há alguns meses pelo público amazonense. Os ingressos ainda não estavam a venda, pois seriam vendidos na casa de show apenas no dia do evento.





