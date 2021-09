Gracyanne Barbosa diz que não tem problema em ficar nua

Musa fitness Gracyanne Barbosa | Foto: divulgação

Muito famosa pelas fotos ousadas que publica no Instagram, a musa fitness Gracyanne Barbosa afirmou que não vê o nu como um tabu. Ao responder perguntas de seguidores, ela afirmou que não tem problema em ficar pelada na frente de outras pessoas.

“ Não fico nem um pouco tímida, acho que tem tantas coisas mais relevantes, mais importantes do que um corpo nu. Hoje em dia acho muito natural, troco de roupa em qualquer lugar, não estou nem aí. Em casa tô sempre pelada, vocês veem, sempre com roupa pequena ”, disse.

“Foi em Ribeirão Preto. Ela estava fazendo show com o Tchakabum e eu com o Soweto. Ela tinha 16 anos. Maravilhosa, falei: ‘quem é aquela morena ali?’. Aí, o empresário dela me deu o telefone e começamos esse namorico”, recordou ele. “Namoramos uns meses, mas eu era muito novinha e Belo estava voando”, completou Gracy.