Fábio Jr. ganha processo após usarem sua foto em remédio de impotência

Fábio Jr. conseguiu uma indenização de R$ 100 mil de uma empresa de suplementos que usou sua imagem indevidamente para divulgar um remédio contra a impotência sexual.



O cantor já havia vencido a ação em novembro de 2019, mas na ocasião a Justiça tinha determinado que ele receberia apenas R$ 50 mil de indenização. Insatisfeito ele entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o valor não era compatível com os danos causados a sua imagem.

Ele pediu uma indenização de R$ 300 mil e disse que o uso de sua imagem nas propagandas do remédio Power Blue o trouxe diversos danos.

Para sustentar suas argumentações, ele disse que sempre foi de conhecimento público sua “fama de namoradeiro”, e que todos o conhecem como um “homem viril, galanteador, símbolo sexual de toda uma geração”, além de ter se casado seis vezes, e ser pai de seis filhos.

*Com informações do Metrópoles