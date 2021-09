Ingressos do show de Whindersson em Manaus esgotam em 59 segundos

No Twitter, o humorista contou o feito dos fãs amazonenses | Foto: Reprodução

A venda dos ingressos do show do humorista e youtuber Whindersson Nunes, começou na manhã desta quarta-feira (22) e esgotou 59 segundo depois. O espetáculo em questão é o show "É de Mim Mesmo", que deve acontecer no Teatro Amazonas, no próximo dia 3 de outubro e entrará para o catálogo da Netflix .

Segundo a MB eventos, produtora do show, os ingressos estavam sendo vendidos no bilheteriadigital.com no valor de R$120 a inteira e R$60 a meia, mais R$12 de taxa do site. Ainda não foi informado se abrirá sessões extras.

O sucesso do youtuber é tanto no Amazonas, que em menos de 1 minuto não havia mais ingressos disponíveis para quem gostaria de assistir Whindersson. No Twitter, o humorista contou o feito dos fãs amazonenses.





Whindersson ganha título de cidadão amazonense

O comediante convocou, no início deste ano, bem em meio a crise dos oxigênios no Amazonas, outros famosos para campanha pela compra de cilindros de oxigênio para a capital amazonense, na qual houve desabastecimento do insumo hospitalar. Com a falta do material, os casos de Covid-19 explodiram, e o sistema de saúde do estado colapsou.

A campanha conseguiu angariar apoio de famosos como Tirullipa, Tatá Werneck, Tierry, Wesley Safadão, Alok, Jorge e Mateus e Simone, da dupla com Simaria.

Em razão da atitude, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, em agosto deste ano, um Projeto de Lei (PL) que concedia o título de Cidadão do Amazonas a Whindersson . O projeto é de autoria dos deputados Cabo Maciel, Tony Medeiros, Belarmino Lins e João Luiz.

