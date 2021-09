Boninho leva tombo no cenário do novo programa de Fernanda Gentil

Boninho decidiu testar o cenário do "Zig Zag Arena", novo programa de Fernanda Gentil na TV Globo. Em vídeo publicado no Instagram, o diretor aparece caindo ao disputar uma das brincadeiras.

Quem derruba Boninho no vídeo é a produtora Juliana Silleman.

Nos comentários da publicação, o diretor contou que hoje foi o último dia de gravação do novo programa e garantiu uma próxima temporada da atração.

O "Zig Zag Arena", que estreia no dia 3 de outubro, colocará duas equipes para duelaram em brincadeiras que marcaram a infância dos brasileiros. A competição será dividida entre as fases "Pique-pega", "Mega Ball" e "Tudo ou Nada" e contará até com a presença de juízes profissionais para acompanhar as provas do game.

*Com informações do TV E FAMOSOS