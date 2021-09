Geisy Arruda diz não transar com bolsonaristas: "temos um limite"

A modelo Geisy Arruda revelou que não faz sexo com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A afirmação foi feita em entrevista ao podcast 4talkcast, apresentado por Victor Sarro e Mariana Mantega. Além disso, Arruda contou sobre o dia em que fez sexo com oito homens em um dia, em uma casa de swing.

"Bolsonaro aí complicou, temos um limite", falou a influenciadora, ao ser perguntada sobre a possibilidade. A famosa expõe opiniões políticas publicamente. Em 9 de maio, ela zombou quando bolsonaristas pediram 'Fora STF' e chegou a dizer que iria tatuar 'Fora Bolsonaro' no bumbum.

Sobre sexo com oito homens em apenas um dia, a modelo revelou ter ocorrido em uma casa de swing. “Já transei com mais de oito em uma noite, além de chupar e fazer carinhos. Quando me reconhecem na casa de swing todo mundo quer me comer”, assumiu ela.

A modelo também falou sobre não aceitar fazer sexo por dinheiro. Apesar disso, alguns favores diz já ter aceitado. "Nunca fiz, mas transava com um cara que tinha muito dinheiro e me dava uma ajuda para pagar meu cartão. Era meu sugar daddy. Já me ofereceram programa para fazer em Angola e outros países, mas não topei. Se o sexo for em troca de dinheiro perde o conceito de prazer para mim", revela a famosa.

Ouça a entrevista completa:

Hoje o 4talkcast com seus apresentadores Victor Sarro e Marina Mantega #entrevistam ao vivo a Artista e Influenciadora Geisy Arruda, na conversa falam sobre... | Autor: 4TALKCAST





