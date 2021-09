Musa do Botafogo revela a seguidores tatuagem gigante no ânus; veja

Ao interagir com seguidores através dos stories do Instagram, a musa oficial do Botafogo revelou que a tatuagem gigante que possui nas costas "vai até lá mesmo", se referindo às nádegas. A influenciadora Juju Ferrari ainda postou uma imagem para mostrar o desenho no corpo.

Na foto, é possível ver uma tattoo do que parece um dragão, sendo que a calda do ser místico está desenhada no bumbum da musa. Não é possível ver toda a pintura, já que entra 'lá', como diz a própria influencer.

Modelo postou a foto nos stories do Instagram | Foto: Reprodução

A revelação do desenho foi feita após um seguidor perguntar "onde vai o resto dessa tatuagem?" através de uma caixinha de perguntas nos stories. Essa ferramenta é comumente utilizada por famosos para gerar interação com quem os segue.

Perguntada sobre uma possível carreira de atriz pornô, Juju mostrou que a ideia é meio difícil, mas não negou. "Se pagarem R$ 10 milhões eu topo. Será? Crise tá fácil, não", brincou a modelo do Botafogo.

Em julho deste ano, Juju deu à luz a sua segunda filha, Antonella. A criança é resultado de um relacionamento da influenciadora com um empresário brasileiro. A musa preferiu deixar em sigilo a identidade do par romântico e só anunciou que sua segunda filha estava a caminho quando completou oito meses de gravidez.

