Conheça o fazendeiro rico que "roubou o coração" de Joelma

A possibilidade do romance movimentou a internet | Foto: Reprodução

Joelma agitou as redes sociais nos últimos dias, ao publicar uma foto na terça-feira (21), com o seu suposto novo namorado , o fazendeiro Ewerton Martin. Os rumores sobre um possível romance começaram há alguns dias após a famosa ser flagrada trocando reações com o na web. Conheça o empresário.

O empresário é dono de uma propriedade rural em Rio das Pedras, município localizado no estado de São Paulo. Já nas redes sociais, Ewerton faz sucesso. Só no Instagram ele acumula mais de 90 mil seguidores. Com os rumores do novo romance, é possível que os números cresçam ainda mais.

O 'fazendeiro gato' já acumula mais de 90 mil seguidores nas redes sociais | Foto: Reprodução

Ewerton Martin gosta de ostentar nas redes. Em seu perfil, ele já compartilhou fotos com carros de luxo, avião e animais que valem uma fortuna.

Ele não esconde a paixão pela sua fazenda | Foto: Reprodução

Nas redes, o fazendeiro também não esconde a paixão pela criação de gado e pela sua fazenda. "Campos do Jordão do caipira é diferente. Seguimos firme na vida mesmo nessa friaca braba! Pra cima", brincou em uma publicação que mostrava os animais pastando.

Joelma e o seu novo amor

Se o romance for real, é o primeiro relacionamento sério da cantora em três anos solteira | Foto: Reprodução

Joelma compartilhou a primeira foto com o suposto namorado na noite de terça-feira (21). Os rumores sobre um possível romance começaram há alguns dias e estão agitando as redes sociais da famosa.

No Instagram, a cantora postou uma imagem em que eles aparecem um olhando para o outro. Entretanto, a estrela não entrou em detalhes e escreveu apenas "Encontrei. 23.09 ❤️" na legenda. Alguns seguidores, inclusive, estão desconfiados que o romance na verdade seja marketing para o clipe da cantora paraense que será lançado hoje.

Se confirmado, o romance será o primeiro após três anos solteira. Vale lembrar também que Joelma foi casada com Ximbinha por 18 anos . Em 2015, o relacionamento chegou ao fim e a cantora acusou o guitarrista de traição. Na época, o término da dupla., que também eram parceiros musicais, não foi nada amigável.

