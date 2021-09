Rebelde Netflix: saiba mais sobre o reboot da novela em 2022

| Foto:





O reboot de Rebelde na Netflix teve a sua primeira imagem promocional divulgada nesta quarta-feira (22). Na foto, os novos alunos do Elite Way School aparecem sentados e vestindo uma versão repaginada do uniforme que marcou uma geração.

Sábado (25), na conferência TUDUM evento exclusivo da Netflix serão revelados mais detalhes do Reboot. | Foto: divulgação

O perfil oficial da série divulgou a foto do elenco devidamente uniformizado

"Surpresa! Que emoção compartilhar com vocês o novo uniforme da Rebelde! E não é tudo: no sábado (25) haverá mais novidades em Tudum. 👀"

O ex-integrante da banda Alfonso Herrera, comentou na foto oficial desejando sucesso!

alfonso comentou a foto do elenco de rebelde netflix ❤️ pic.twitter.com/Gnet4tKSh1 — giovanna ⭐️ (@hoyquetevaas) September 23, 2021

Rumores apontam a participação de alguns atores da versão mexicana de 2004 no reboot como o de Anahí (Mia Colucci), Christian Chávez (Giovanni Mendéz) e Maite Perroni (Lupita Fernadéz) foram cogitados pelos fãs já que a história do remake tem ligação e muitas referências do que foi vivido em 2004 na versão mexicana criada pela televisa.



O elenco conta com Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente e a brasileira Giovanna Grigio, o remake do grande sucesso mexicano que teve origem na Argentina está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2022, a terceira temporada da série já foi confirmada pela netflix e já está sendo gravada pelo elenco.

Antes e Depois do uniforme

Ao longo das 3 temporadas o uniforme do Elite Way foi se renovando mas o vermelho foi marcante para a geração. O uniforme do reboot faz uma clara referência ao emblemático símbolo. | Foto: divulgação









