Urach relata internação em clínica psiquiátrica e ataca Bispo Macedo

Andressa Urach falou hoje sobre o momento difícil pelo qual está passando. A modelo revelou que ficou oito dias internada em uma clínica psiquiátrica após ter uma crise do transtorno de Boderline.



"Ainda não estou pronta para falar sobre tudo o que está acontecendo na minha vida por causa do borderline. Mas quando eu ficar bem, eu falo sobre esse assunto", iniciou.

"Lidar com a raiva para mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada. Trabalhar o perdão para mim é algo que só Deus para me ajudar", disse.

"Porque a raiva que estou deles com o descaso com a minha alma é o mais decepcionante. Já implorei para me devolverem meus R$ 2 milhões e eles ignoram. Eles são muito ricos e o dinheiro está me fazendo muita falta!", continuou.

"A minha maior decepção é ver que não estão nem aí para a minha alma. A verdade é que eu fiquei internada oito dias em um hospital psiquiátrico, porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném. Se algo acontecer comigo, saiba, Bispo Macedo, que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo", declarou Andressa.

A empresária continuou atacando o Bispo Edir Macedo, dizendo que ele será o culpado caso ela for "para o inferno". Urach ainda compartilhou prints das mensagens que enviou para o dono da Record TV, pedindo para que ele devolvesse os R$ 2 milhões que ela deu para a Igreja Universal. Andressa nunca teve uma resposta do Bispo.



