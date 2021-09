Veja onde assistir os filmes sobre o assassinato do casal Richtfhofen

Carla Diaz revelou que precisou emagrecer cinco quilos para interpretar Suzane | Foto: Divulgação

Os filmes "A Menina Que Matou os Pais" e "O Menino que Matou os Meus Pais", que estreiam nesta sexta-feira (24) na Amazon Prime Video, mostram diferentes pontos de vista do brutal assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. As produções são protagonizadas por Carla Diaz, que vive Suzane Richtfhofen, e Leonardo Bittencourt, intéprete do namorado dela, Daniel Cravinhos.

No ano de 2002, o assassinato Manfred e Marísia von Richthofen chocou o Brasil. Suzane, filha do casal e seu namorado da época, Daniel Cravinhos, foram condenados pelo crime, junto com o irmão de Daniel, Cristian.

Em entrevista para o portal Adoro Cinema, o diretor dos filmes, Mauricio Eça, instruiu os telespectadores sobre por qual filme começar. Segundo Eça não existe uma ordem obrigatória ou certa, contudo, após assistir aos filmes diversas vezes, o diretor chegou a uma conclusão sobre o assunto.

A repercussão dos filmes nas redes sociais foi grande, as produções eram bem esperadas tanto pelos fãs de Carla como para a grande maioria que estava ansiosa para acompanhar um dos crimes de maior repercussão nacional.

carla diaz se consolidando uma das melhores atrizes do nosso país, não deve ser fácil interpretar um filme de um caso tão pesado e chocante e ela foi ÓTIMA nos dois filmes e entregou o que foi preciso ser entregue. 10/10 para as DUAS atuações da carla! pic.twitter.com/mgsUkjoaBY — cris dias (@crisayonara) September 24, 2021

Carla Diaz foi muito aclamada por sua atuação

Eu digo isso sem medo. Se o cinema nacional tivesse o reconhecimento que merece, Carla Diaz seria uma das indicadas ao Oscar 2022, na categoria de “Melhor Atriz” por “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”. EU TÔ BESTA ATÉ AGORA. ELA ENTREGOU TUDO! pic.twitter.com/7mO86iqUeG — MARAVILHA DO CINEMA (@Maravilhacinema) September 24, 2021





