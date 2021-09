"Não era amor, era marketing": Joelma não está namorando fazendeiro

A notícia veio como um balde de água fria para quem já estava "shippando" o casal | Foto: Divulgação

Boatos de que Joelma estaria namorando um fazendeiro gato chamado Ewerton Martin , não se confirmaram, e inclusive, foram negados pela cantora paraense.

Desde do inicio da semana, a cantora e o "eleito" haviam divulgado fotos românticas, e deixaram o público extasiado com a possibilidade do romance.

Em entrevista ao 'Fofocalizando', a cantora confessou que não há romance com o rapaz, que apenas participou de seu novo clipe, 'Sim', que está entre os vídeos em alta do Youtube. No clipe, os dois vivem um casal de apaixonados que se casam no final. Joelma ainda destacou que não rolou nem um clima com o modelo.

"Gente, eu não estou namorando. Eu estou solteira, por favor, gente, eu estou solteira. O casamento foi no clipe, o romance foi no clipe. Eu estou solteira. Avisa aí", disse ela.

A notícia veio como um balde de água fria para quem já estava "shippando" o casal. No entanto, nas redes sociais, os internautas consideram a jogada inteligente e elogiaram a cantora.

"A jogada de marketing da Joelma foi boa, convenhamos.", disse uma usuária do Twitter.

"Joelma fez uma p* jogada de marketing", disse outra usuária.

A cantora está solteira desde 2018, quando terminou seu namoro com o empresário Alessandro Cavalcante. Vale lembrar também que Joelma foi casada com Ximbinha por 18 anos.

Em 2015, o relacionamento chegou ao fim e a cantora acusou o guitarrista de traição. Na época, o término da dupla., que também eram parceiros musicais, não foi nada amigável.

Leia mais:

Adeus, solteirice! Joelma engata namoro com 'fazendeiro gato'

Cantora Joelma diz que prefere morrer a voltar com Ximbinha