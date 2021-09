Após polêmicas, Xand Avião fala em se 'desligar' das redes sociais

Xand Avião | Foto: Divulgação

Nos últimos dias, Xand Avião virou noticia por ter retirado do palco, de maneira considerada grosseira, o humorista Cremosinho, convidado pela produção do evento para se apresentar.

O vídeo viralizou e o cantor gravou um pedido de desculpas.

Anteriormente, a ex-mulher do cantor, Socorro Carvalho, reclamou nas redes sociais que Xand não dá o mesmo padrão de vida aos filhos do primeiro casamento em comparação com os herdeiros da relação atual.

Diante dessas polêmicas - essa segunda, que segundo ele, é uma mentira - o cantor falar em se desligar do mundo virtual.

"Está aí outro motivo para me desligar cada vez mais desse universo digital. Fiquei chateado porque quem deveria reclamar são meus filhos, que já são maiores de idade. Minha mais velha tem 21 anos e o segundo, 19. Não são crianças. Eles só não moram comigo em Fortaleza porque preferem viver no Rio Grande do Norte", disse ele em entrevista ao Extra.

Sobre a situação com o humorista, Xand mais uma vez admitiu que errou.

"Estou totalmente errado. Foi uma brincadeira da minha parte, mas sem necessidade. Eu enxerguei assim, mas ele não entendeu dessa forma e tem toda razão. Fui deselegante. Vi o vídeo e percebi. Não sou assim. Quando esse tipo de coisa acontece, fico chateado pelo que fiz, abaixo a cabeça, reflito e peço desculpa. Já liguei para ele e conversamos", falou ao jornal.

