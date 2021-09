Novo programa de Faustão será diário; confira detalhes

Fausto Silva | Foto: Divulgação

O novo programa de Fausto Silva, que agora está na Band, já tem um nome: Faustão na Band.

O projeto irá ao ar a partir de janeiro do ano que vem e será diário, de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco.

Outras novidades sobre o programa de Faustão devem ser divulgadas no próximo dia 30. A ideia da Band é colocar o programa do ex-Globo em um horário nobre forte.

De acordo com o Notícias da TV, o novo programa de Faustão não terá muitos formados comprados e com mais improvisação no palco.

Um dos quadros que será retomado é o Pizza do Faustão, que deixou de ser feito na Globo.

*Com informações da assessoria

