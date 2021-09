A Fazenda: Nego do Borel deita com participante bêbada e gera revolta

Nego do Borel está sendo acusado de ter assediado sexualmente a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), no reality show ‘A Fazenda 13’.

Dayane Mello e os demais confinados participaram de uma festa, mas a modelo ficou embriagada. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar a participante e ajudá-la a colocar o pijama.

No fim da noite, ela deitou na mesma cama que Nego do Borel, que passou a tentar ficar com a modelo.

Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

Diante das diversas mensagens e da tag 'estupro na Record', que ocuparam as redes sociais, a emissora se pronunciou e disse que vai anunciar sua decisão na edição que vai ao ar neste sábado (25), após uma análise dos vídeos.

"A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite", escreveu o perfil oficial do reality show nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Eles derrubam e a gente reposta



Dayane pedindo pro nego parar



A fazenda / ESTUPRO NA FAZENDA / ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/nGqBLFoNgQ — Eve mary (@Evemary82080327) September 25, 2021

