Policiais vão à Fazenda após suspeita de assédio de Nego do Borel

A equipe jurídica de Dayane Mello se dirigiu até a sede de A Fazenda 13, em Itapecerica da Serra (SP), acompanhada de policiais, para pedir esclarecimentos da direção do programa sobre a suposta tentativa de estupro praticada por Nego do Borel contra a modelo na madrugada deste sábado (25).





De acordo com a equipe da modelo, a produção tem dificultado o acesso dos policiais e a averiguação dos fatos, além de esclarecerem o que realmente aconteceu. No Twitter, eles reclamaram da demora e do descaso.

Diante dos inúmeros pedidos de expulsão e acusações de estupro, a equipe de Nego do Borel se manifestou nas redes sociais e pediu para as pessoas parassem de atacá-lo até que a investigação do caso seja concluída.

" A equipe Nego do Borel está acompanhando as graves acusações feitas contra o participante. Somos totalmente favoráveis à apuração de todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality, bem como a oitiva de todos os envolvidos. Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados. Um tema grave como esse não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objeto de julgamento na internet. " Nota equipe Nego do Borel,

Entenda o caso

Durante a madrugada deste sábado, após uma festa na sede do reality show, Nego do Borel está sendo acusado de ter assediado sexualmente a modelo Dayanne Mello, por tocar nela sem seu consentimento, já que ela estava embriagada.

Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

Diante das diversas mensagens e da tag 'estupro na Record', que ocuparam as redes sociais, a emissora se pronunciou e disse que vai anunciar sua decisão na edição que vai ao ar neste sábado (25), após uma análise dos vídeos.

"A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite", escreveu o perfil oficial do reality show nas redes sociais.

