Vídeo de Jesuíta Barbosa de sunga surpreende a internet; "inchado"

Um vídeo de Jesuíta Barbosa causou surpresa nos seus seguidores na manhã deste sábado (25). No registro, publicado no Instagram do ator, ele estava só de sunga e ao virar para a frente do vídeo as imagens acabaram surpreendendo a internet pelo tamanho do seu “documento”.

Veja o vídeo:

Jesuíta estava caminhando por uma trilha, sendo filmado por outra pessoa, e ao virar, o ator que estava só de sunga, mostra que a sua região íntima estava 'bem avantajada' (risos). O registro chamou a atenção dos usuários do Twitter que brincaram com a situação.

Confira alguns tweets:

Conta suspensa após postar nudes

Em março, o ator teve a sua conta do Instagram suspensa após postar semi-nudes. Nos cliques, Jesuíta colocou legendas específicas. Em uma foto em que exibia a virilha, o ator escreveu “púbis”. Já na foto de seu abdômen, Barbosa escreveu “antebraço”.

Em outra imagem, de seu peitoral, estava escrito “comunidade”. E na última foto, onde o ator exibia seu bumbum, dizia “diretriz”.

As postagens do artista de 29 anos deixaram os seguidores empolgados. As publicações foram comentadíssimas e compartilhadas no Twitter.

“Aconselho as gays desse site irem conferir os stories do Jesuíta Barbosa no Instagram”, comentou um internauta.

