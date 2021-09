Marcas que patrocinam 'A Fazenda' pedem expulsão de Nego do Borel

| Foto: Reprodução

Os cinco principais patrocinadores do reality show 'A Fazenda 13' estão pedindo a expulsão do cantor de funk Nego do Borel, após as suspeitas de que ele tenha assediado sexualmente a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25).

As principais marcas patrocinadoras de 'A Fazenda' são: Ambev, Tik Tok, Seda, Banco Original e Aurora Alimentos. O colunista Ricardo Feltrin conversou com um dos representantes das marcas patrocinadoras, que afirmou que fala em nome da empresa e mesmo de outros patrocinadores. Todos estão fechados na questão e querem Nego do Borel fora do reality.

Para os patrocinadores, o fato mancha a imagem não só do programa, porém a deles também. Em nota oficial, a Aurora Alimentos declarou:

"Não apoiamos nem vamos aceitar que atitudes que violem os direitos das mulheres ou de qualquer outro indivíduo passam impunemente."

Polícia e a equipe jurídica de Dayane estão na porta da produção onde se desenrola o reality. Eles querem fazer coletas de provas materiais e exame de corpo de delito na modelo.

Relembre o caso

Nego do Borel está sendo acusado de ter assediado sexualmente a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), no reality show ‘A Fazenda 13’.

Dayane Mello e os demais confinados participaram de uma festa, mas a modelo ficou embriagada. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar a participante e ajudá-la a colocar o pijama.

No fim da noite, ela deitou na mesma cama que Nego do Borel, que passou a tentar ficar com a modelo.

Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

*Com informações da Splash

