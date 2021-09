Karol Conká desabafa sobre rejeição que sofreu após sair do BBB

Meses após a última edição do Big Brother Brasil 21, a cantora karol Conká relata os ataques que sofreu após ser eliminada da casa com a maior rejeição da história do programa (99,17%). "Fui taxada de psicopata", disse a artista, em entrevista ao podcast Podpah.

A 'Mamacita' demonstrou ainda ter dificuldades para falar sobre o assunto, em especial por todos os comentários negativos que recebeu na internet.

"Saí taxada como psicopata. Foi bem ruim, foi péssimo. Acho que uma das piores dores que eu já tive na minha vida. A primeira foi perder meu pai, depois foi essa. Veio a dor da rejeição em massa, a minha decepção comigo mesma, ver as pessoas que eu gosto sendo atacadas, foi um misto", desabafou a cantora.

A rapper diz que tanto ódio a fez se isolar e afundar em depressão. Destaca ainda que "muitas pessoas passaram dos limites" e fizeram muitos comentários ofensivos nas redes sociais.

"Acho que passaram dos limites. Mesmo quando eram racistas ou machistas, eu achava que estavam certos porque eu dei motivo. Comecei a não querer sair da cama. Chegou a um ponto que eu não falava com ninguém. Queria sumir do mundo para sempre", contou.

Apesar de toda a perseguição que sofreu, agora Karol Conká alcançou alguma estabilidade na internet. A 'poeira baixou'. Pelo menos é o que mostram as novidades. O programa Prazer Feminino, que a cantora apresenta com a ex-BBB Marcela McGowan foi 'descancelado' e terá nova temporada.

Ainda assim, Conká não esquece dos comentários que leu e segue em um processo para superar esse momento. "“Aqui fora muitas pessoas também se mostraram, passaram do ponto de só fazer a tal da justiça dentro de um jogo. Elas simplesmente foram piores do que eu. As mensagens não chegavam nem perto do que eu falei dentro do reality. Eu fui chamada de monstro por pessoas que estavam sendo mais monstruosas que eu", comentou.

