Após suspeita de estupro, Dayane diz querer dar um tempo de realities

Após suspeita de ter sido estuprada pelo cantor Nego do Borel, a modelo Dayane Mello conversou com outras participantes de A Fazenda 13 e abriu o coração. "Vou dar um temo de reality. Pelo menos uns quatro anos", disse às colegas Mileide, Erika, Valentina e Solange, que também estão no programa.

Antes do atual show da Record, a modelo Dayane esteve por seis meses no Gran Fratello Vip, o Big Brother da Itália. A participante lembrou a passagem por lá e se impressionou ao perceber por quanto tempo já viveu em programas desse formato.

"Foi uma aventura me jogar durante seis meses e, depois de cinco meses, estar aqui [n'A Fazenda]", disse a participante.

Dayane se envolveu em duas 'polêmicas' em pouco mais de duas semanas. A última delas envolve um suspeito estupro que teria sido cometido por Nego do Borel contra a modelo, neste sábado (25).

Entenda

Nego do Borel está sendo acusado de ter assediado sexualmente a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), no reality show ‘A Fazenda 13’.

Dayane Mello e os demais confinados participaram de uma festa, mas a modelo ficou embriagada. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar a participante e ajudá-la a colocar o pijama.

No fim da noite, ela deitou na mesma cama que Nego do Borel, que passou a tentar ficar com a modelo. Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

