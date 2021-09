A Fazenda: Nego do Borel é expulso após acusação de estupro

| Foto: Reprodução

Após analisar os vídeos, A Rede Record bateu o martelo e decidiu expulsar Nego do Borel do reality show 'A Fazenda 13'. A decisão veio após suspeitas de que o cantor de funk teria estuprado a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), após uma festa.

De acordo com a coluna do Léo Dias, a decisão pela saída do funkeiro não foi unânime na alta cúpula da emissora, mas a pressão do público e principalmente dos patrocinadores foi fundamental para a saída de Nego do jogo.

Policiais e advogados de Dayanne estiveram na sede da Fazenda para cobrarem esclarecimentos da produção do programa. A equipe da modelo revelou estar tendo dificuldades para que a direção autorizasse a entrada no local, para fazerem corpo de delito na vítima.

Relembre o caso

Nego do Borel está sendo acusado de ter assediado sexualmente a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), no reality show ‘A Fazenda 13’.

Dayane Mello e os demais confinados participaram de uma festa, mas a modelo ficou embriagada. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar a participante e ajudá-la a colocar o pijama.

No fim da noite, ela deitou na mesma cama que Nego do Borel, que passou a tentar ficar com a modelo.

Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

