A Fazenda: camisinha é encontrada na cama de Nego do Borel; veja vídeo

Mais um capítulo na suspeita de estupro no programa A Fazenda 13, da TV Record. Circulou na tarde deste sábado (25) um vídeo de participantes do reality encontrando uma camisinha na cama de Nego do Borel. Ele foi expulso do programa hoje mais cedo, após vir a tona vídeos dele tentando ficar com a modelo Dayane Mello enquanto ela estava bêbada.

No momento do encontro do preservativo, Mileide Mihaile arrumava a cama de Nego do borel. Quando percebeu que ela estava mexendo nos lençóis, o cantor foi até lá, pediu "com licença" e retirou a camisinha da cama. A embalagem parecia estar fechada.

A participante do reality ficou surpresa ao ver o que estava na cama. "Menino!", disse. A modelo Dayane Mello (vítima do possível estupro que teria sido cometido por Borel) estava do outro lado do quarto. Ela reagiu à descoberta. "Ele sempre fica com essas coisas. Mileide voltou a entrar na conversa. "Com certeza é sua [do Borel], porque minha é que não é, que nem isso eu tenho".

Veja o momento:

Expulso do programa

Após analisar os vídeos do último sábado, A Rede Record bateu o martelo e decidiu expulsar Nego do Borel do reality show 'A Fazenda 13'. A decisão veio após suspeitas de que o cantor de funk teria estuprado a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), após uma festa.

Dayane Mello e os demais confinados participaram de uma festa, mas a modelo ficou embriagada. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar a participante e ajudá-la a colocar o pijama.

No fim da noite, ela deitou na mesma cama que Nego do Borel, que passou a tentar ficar com a modelo.

Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

