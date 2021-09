Vídeo: A Fazenda informa a confinados sobre expulsão de Nego do Borel

No final da tarde deste sábado os participantes do reality A Fazenda foram informados sobre a expulsão do cantor Nego do Borel, após acusação de que ele teria tentado estuprar a modelo Dayane Mello, que está no programa. Antes do anúncio, Borel havia apenas sido chamado pela equipe do show e depois sumido, deixando os colegas sem saber a motivação para aquilo.

Um tempo depois, todos foram chamados na sala da casa e uma mensagem em texto na televisão explicou a situação, sem deixar claro o motivo da expulsão. Apesar disso, os peões 'cataram' a informação.

Reunidos na sala, os participantes ouviram a fazendeira da semana Erika Schneider ler a mensagem na tela. "Atenção, peões. De acordo com o comportamento do Nego do Borel nesta madrugada, uma das regras que consta na página 32 do manual de sobrevivência foi quebrada e por decisão jurídica da emissora ele foi desligado do programa".

Antes de terminar a leitura, Erika foi 'silenciada' pelos colegas, que começaram a se manifestar em tom mais alto. Quando todos começaram a se perguntar o que havia acontecido, Solange Gomes (ex-participante da banheira do Gugu) disse: "amor, vocês são cegos? A menina tava bêbada. Eu não quis falar nada falar de madrugada".

Impressionados com a descoberta, os peões correm até o manual de sobrevivência do programa para confirmar o motivo da expulsão. O texto disse que gera expulsão qualquer violência contra outro(a) participante do reality. A confirmação do ocorrido acontece quando os peões lembram que mais cedo, Dayane Mello (a vítima da situação) foi chamada no closet para conversar com uma psicóloga.

Veja o vídeo:

Todos foram chamados na sala para informar a expulsão de Nego do Borel #AFazenda



Entenda o caso

Após analisar os vídeos do último sábado, A Rede Record bateu o martelo e decidiu expulsar Nego do Borel do reality show 'A Fazenda 13'. A decisão veio após suspeitas de que o cantor de funk teria estuprado a modelo Dayanne Mello por tocar nela sem seu consentimento, durante a madrugada deste sábado (25), após uma festa.

Dayane Mello e os demais confinados participaram de uma festa, mas a modelo ficou embriagada. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar a participante e ajudá-la a colocar o pijama.

No fim da noite, ela deitou na mesma cama que Nego do Borel, que passou a tentar ficar com a modelo.

Vídeos que circularam na internet mostravam momentos em que Dayane e Nego, debaixo do edredom faziam sons e falavam algumas coisas. "Para com isso" e "eu tenho uma filha" foram algumas das frases que Dayane disse durante a situação.

