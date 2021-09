Leonardo DiCaprio agradece Wilson Lima por proteger Floresta Amazônica

O ator hollywoodiano tem se destacado como ativista ambiental e parabenizou os governantes por abraçarem à causa | Foto: Reprodução da Internet

MUNDO - O defensor da Floresta Amazônica, o ator americano Leonardo DiCaprio usou a sua conta no Twitter, neste domingo, para agradecer e parabenizar a atuação dos governadores do Amazonas, Pará e Amapá em prol de conservar e proteger a Amazônia.



Em resposta à publicação do artista, o governador do Amazonas, Wilson Lima, escreveu que tem buscado o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, a diminuição da pobreza no estado.

" Estamos trabalhando muito para o desenvolvimento sustentável aqui no Amazonas. Nosso principal desafio tem sido conservar a floresta em pé, e seus recursos, ao mesmo tempo que reduzimos a pobreza, que ainda é prevalente entre a nossa população " Wilson Lima, governador do Amazonas

Causa ambiental

O ator hollywoodiano tem se destacado como ativista ambiental. Além de várias iniciativas e doações à causa, em 2019, DiCaprio teve um marco como defensor do meio ambiente, ao criar a Fundação Earth Alliance, em parceria com Lauren Jobs, viúva de Steven Jobs, e do bilionário Brian Sheth. No mesmo ano do início da fundação, uma doação de 5 milhões de dólares foi enviada para indígenas e instituições brasileiras, por conta das queimadas da Amazônia na época.





