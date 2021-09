Cantor sertanejo é encontrado morto dentro de carro alugado

cantor Giovanne Salles. | Foto: Divulgação

O cantor Giovanne Salles foi encontrado morto dentro de um carro na região oeste de Belo Horizonte na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com informações do G1, os militares foram acionados por pessoas que passavam no local onde o carro estava parado e perceberam que Giovanne, aparentemente, não respirava.

O sertanejo foi encontrado no banco do motorista com sangramentos no nariz e na boca. O veículo, que era alugado, estava no meio de uma via e não foram encontrados sinais de violência.

Ainda de acordo com a reportagem, os militares disseram existir indícios de uma morte provocada por overdose, já que encontraram três pinos de cocaína dentro de um dos sapatos da vítima.

Giovanne Salles faria 30 anos na mesma data em que faleceu.

