Duda Reis fala sobre expulsão de Nego do Borel da 'Fazenda 13'

Duda Reis e Nego do Borel | Foto: Divulgação

Duda Reis se pronunciou neste sábado (25) após expulsão de Nego do Borel do reality show 'A Fazenda 13'. A atriz, que acusa o cantor de vários crimes incluíndo abusos sexuais e psicológicos, disse que as cenas do possível estupro de Dayane Mello fizeram com que ela se lembrasse do relacionamento conturbado que teve com ex.

"Oi gente. Pelo bem da minha saúde mental, hoje minha família e minha equipe me afastou das redes sociais. Costumo gravar vídeos falando, porém ao ver a imagem do meu agressor forçando uma relação sexual com uma mulher 100% vulnerável, automaticamente tive gatilhos enormes e desenvolvi uma série de crises de pânico", começou ela.

Duda ainda lamentou as brincadeiras que teve que ouvir quando denunciou o ex.

"Fizeram muitas piadas, me descredibilizaram, riram da minha história, me questionaram e para mim, o pior: colocaram um agressor com três processos de três ex-namoradas diferentes sobre violência doméstica na televisão", continuou ela, que disse estar bem.

"Essa mensagem é para dizer que, estou bem, vou continuar tentando ser forte (apesar de não estar sendo mais fácil pra mim) e para principalmente, dizer que por mais que muitas pessoas tivessem zombado de mim, diminuído as minhas dores e desacreditado de mim: Deus sabe o que faz. Bastaram apenas duas semanas para vocês conhecerem 1/3 do que tal homem é capaz de fazer (garanto que a convivência, sem ser gravada é muito pior)."

*Com informações da assessoria

