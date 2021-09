Susana Vieira fala sobre preferência por homens mais novos

Susana Vieira. | Foto: Divulgação

Susana Vieira explicou sua motivação por relacionamentos com homens mais novos.

De acordo com a atriz, de 79 anos, a aproximação com os 'novinhos' sempre foi algo natural e que boa parte disso vem do seu jeito extrovertido.

"Eu me aproximei de homens jovens a vida inteira depois dos meus matrimônios porque eles acham alguma graça em mim. Não dei apartamento para nenhum deles, meu amor, nem carro. Posso ter dado até uma moto", brincou Susana em entrevista ao jornal O Globo neste sábado (25).

A veterana, que namorou com Sandro Pedroso durante 5 anos e a diferença de idade entre eles era de 40 anos, disse ser tranquila nos relacionamentos.

"Essas pessoas mais jovens conseguem levar uma vida conjugal comigo porque sou engraçada, trabalho fora, não encho o saco e nem telefono. Quero saber é do meu texto e se vou beijar o Cauã Reymond na próxima cena."

Susana também comentou sobre o preconceito em relação ao envelhecimento.

"Essa coisa de que a mulher perde a vontade de namorar ou transar depois dos 50 anos é ignorância. Faz parte do machismo brasileiro", opinou a artista.

*Com informações da assessoria