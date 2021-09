"Estão comprando um produto pirata", diz Lívia Andrade sobre Pétala

| Foto: divulgação

Lívia Andrade está no meio de uma grande polêmica desde que assumiu o namoro com o empresário Marcos Araújo, presidente da Audiomix, um dos maiores escritórios sertanejos do Brasil. A apresentadora abriu o jogo em entrevista exclusiva para Leo Dias. Entre vários assuntos abordados, ela foi questionada sobre o motivo de não ter empatia pela causa de Pétala Barreiros, ex-mulher de Marcos, que recentemente entrou na Justiça para fazer exame de DNA do filho mais novo.

Para a apresentadora, as pessoas estão se deixando enganar por Pétala. “Ela tem cara de vítima, ela é uma mulher, tem dois filhos… A maternidade não altera caráter de ninguém, não. Caráter não tem gênero. Não é porque é mulher, que é homem. Ou tem ou não tem. E claro, da maneira que ela se expôs, as coisas que ela fala para as pessoas… Vocês estão comprando um produto pirata, daqueles que você leva para a casa e só descobre que é pirata quando dá defeito”, frisou.

Num dos momentos mais tensos da conversa, a apresentadora diz correr risco de vida.

Pétala acusa o ex-marido de violência doméstica e psicológica. Marcos Araújo é 24 anos mais velho que Pétala, que tinha apenas 14 anos quando se envolveu com o empresário. Eles têm dois filhos, Lorenzo de 6 anos e Lucas de 9 meses.

