Marilia Mendonça apaga fotos dom Murilo Huff e confirma fim de união

A relação azedou de vez e agora cada um foi para um lado.

A cantora Marília Mendonça decidiu apagar as fotos que tinha com Murilo Huff de suas redes sociais, confirmando o término do relacionamento com o sertanejo. A informação tinha sido 'vazada' pela cantora Maraisa, dupla de Maiara, que deixou escapar em um áudio de WhatsApp que Marília está "livre, leve e solta".



Após a repercussão da informação, a assessoria de imprensa da sertaneja confirmou o fim do relacionamento com Murilo Huff, pai de seu filho. Em seguida, a cantora apagou as imagens das redes sociais.

Os dois já haviam terminado a relação em julho do ano passado, mas acabaram reatando no fim de 2020. No início de setembro, os dois viajaram a Cancún, no México, e esbanjaram fotos românticas nas redes sociais. Mas a relação azedou de vez e agora cada um foi para um lado.

