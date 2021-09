Andressa Urach revela separação por conta de relacionamento abusivo

Andressa teria colocado um fim na relação por ter chegado ao limite | Foto: divulgação

O casamento de Andressa Urach e Thiago Lopes teria chegado ao fim por causa do comportamento abusivo do empresário. Os dois anunciaram o fim da união na semana passada.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, Andressa teria colocado um fim na relação por ter chegado ao limite com as imposições feitas por Thiago, que não estava gostando da retomada de sua carreira como modelo.

Ele também opinava sobre o modo de se vestir da modelo e esperava que ela continuasse no estilo 'recatada e do lar', de acordo com a colunista.

Polêmicas com o marido

Urach chegou a confessar que era “submissa ao companheiro”. Durante o bate-papo, Urach destacou que se submete a ele porque é um homem que lhe faz bem.

"Jamais iria me submeter se vivesse algum tipo de relacionamento abusivo, tanto psicológico quando físico. Sou contra qualquer tipo de submissão a relacionamentos abusivos, mas, no meu caso, que tenho um homem de verdade ao meu lado, me submeto com muito prazer. Amo obedecer a ele, e sim, aqui em casa a última palavra é a dele", garantiu.

Andressa surpreendeu os seguidores dela nas redes sociais após um clique bem inusitado. A modelo apareceu tomando leite achocolatado em uma mamadeira.

Ela chegou a dar dicas para esposas nas redes sociais. "Você que é esposa, fica minha dica para você: se arruma, fica bem linda e cheirosa esperando seu noivo, seu marido. Cuida bem do seu marido", começou.

Andressa seguiu. "De repente, você fica aí em casa toda jogada, descabelada, aquele roupão velho. Então, cuida do seu marido. Essa é minha dica para vocês. Estou aqui esperando meu noivo com jantinha pronta, chimarrão pronto, bem cheirosa e linda só pra ele", completou.

O vídeo acabou repercutindo e foi repostado por algumas contas de Instagram, como a de Rainha Matos, onde seguidores não gostaram muito do conselho.

*Com informações da assessoria

