"FreeBritney": Pai de Britney Spears é suspenso da tutela da cantora

Após 13 anos, a cantora americana Britney Spears, de 39 anos, não será mais controlada pelo pai, Jamie Spears, que exercia a função de tutor da cantora desde 2008. A decisão, que tem efeito imediato, foi tomada pela juíza Brenda Penny na quarta-feira (29) durante uma audiência na Justiça americana.

A cantora ficará sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte até segunda ordem. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney. Jodi Montgomery, que é responsável por assuntos pessoais e decisões médicas, também continua no cargo.

A decisão final sobre o encerramento da tutela ainda não é concreta. O advogado de Britney, Mathew Rosengart, sugeriu que uma audiência para tratar sobre a situação seja marcada nos próximos 45 dias, de modo que a cantora poderia estar totalmente livre em outubro ou novembro.

O advogado da cantora afirmou no tribunal que Britney estava de acordo com o que foi proposto pela juíza. Já Vivian Thoreen, advogada do pai da cantora, foi contra a suspensão.

Após meses da campanha #FreeBritney nas redes sociais, os fãs de Britney Spears comemoraram o momento nas redes sociais. “E agora vem aí a princesa do pop Britney Spears voltando pro seu lugar de direito: o topo”, escreveu um internauta.

Além disso, na porta do tribunal, vários fãs americanos comemoraram a decisão da juíza. No Brasil, alguns fãs brasileiros foram até a avenida Paulista com cartazes com a hashtag "FreeBritney".

