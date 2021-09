Daniel Alves revela mágoa com Zeca Pagodinho: "Decepção"

| Foto: Divulgação

Daniel Alves tem uma grande paixão na vida e não é o futebol. É a música. Apesar de ser o jogador com mais títulos do futebol mundial, o lateral direito tinha o sonho de ser músico, mas seguiu no futebol por causa do pai.

"Minha vida sempre foi a música, minha alma é música. O futebol virou um sonho meu porque era um sonho de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o meu pai", disse ao Flow Sport Club.

"Eu comprei o sonho dele, mas não estava nem aí com o futebol, queria ser músico. Queria fazer acontecer na música. Mas já sabia que iria ser f* [como jogador]", completou.

Na música, o maior ídolo de Daniel Alves é Zeca Pagodinho. O jogador, no entanto, carrega uma mágoa do sambista.

"Uma das maiores decepções a minha vida foi justamente o Zeca", afirmou o baiano, em tom de brincadeira.

"Eu saí da Bahia e tinha show do Zeca no Rio. Eu era muito fã do Zeca, sentei lá na frente, já era o Daniel Alves. Esperei o show acabar para poder ir no camarim tirar uma foto com ele. Estava com os filhos dele, conversando, todos gente boa. E depois o pessoal falou pra ele: 'Zeca, o Dani Alves quer tirar uma foto contigo'. E ele fez: 'ah, beleza, pera aí' [três vezes]. Estava conversando com os caras", lembrou.

"Aí tirei foto com o Zeca: eu amarradão abraçado com ele e ele tirou foto assim [não olhando para a foto e preocupado com outras coisas]. Eu nem dormi direito essa noite. Minha esposa perguntou se eu estava bem no táxi. Fui dormir, aí pensava: 'putz, Zeca Pagodinho...'. Me traumatizou", completou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

"FreeBritney": Pai de Britney Spears é suspenso da tutela da cantora

Marilia Mendonça apaga fotos dom Murilo Huff e confirma fim de união