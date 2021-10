Kevin O Chris rebate comentário de Erasmo sobre sexualidade

Erasmo e Kevin O Chris. | Foto: Divulgação

Erasmo Viana fez uma declaração polêmica em “A Fazenda” e gerou grande repercussão na web na última quinta-feira (30). O peão afirmou ver visto Kevin O Chris beijando outro homem.



"Vi ele beijando um cara. Não ele, outro, o que cantou pra gente aqui na festa", diz durante uma conversa.

"Kevin O Chris?", pergunta um colega de confinamento.

"Eu vi, eu vi, lá em Noronha", completou Erasmo.

O rapper tomou conhecimento da história e não teve papas na língua para responder o influencer.

“Se fosse verdade eu teria comentado com um fo**-se pra ele! Mas já que não foi vou divulgar uma música nova no meu stories, porque está bombando depois disso, e já estou entrando com um processo!”, escreveu no Instagram.

Confira o momento que Erasmo conversa com outros peões:

*Com informações da assessoria

Leia mais: