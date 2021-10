Britney Spears posta fotos nua nas redes sociais durante viagem

| Foto: Divulgação

Britney Spears já começou a compartilhar nas redes sócias a tão sonhada liberdade, após ter conseguido, na Justiça, a suspensão da tutela do pai, Jamie Spears. Ela postou fotos no Instagram, em uma viagem com o noivo, o atleta iraniano, Sam Asghari, e mais outras, nesta quinta – feira (30), em que aparece nua."

Se divertir no Pacífico nunca fez mal a ninguém", relata na rede social.

Anteriormente, fotos pilotando um avião também foram registradas. Por 13 anos, Jamie Spears controlou a vida da filha. Porém, ele já via desistido de ser tutor da cantora, faltando, apenas, a decisão judicial, na última quarta – feira (29), que foi acelerada a pedido de Britney.

Em seu perfil, nas redes sociais, Britney postou fotos nua. | Foto: Divulgação

Nova tutoria

John Zabel, um contador, substitui Jamie Spears. Agora, uma nova audiência deverá decidir o fim do processo de tutela da cantora pop.

Um dos motivos alegados para o encerramento da tutela do pai, seria de que ela estava impedida de assinar uma acordo pré nupcial com a impediria de assinar um acordo pré-nupcial com Sam Asghari.

Batalha

Fora meses de campanha dos fãs de Britney Spears na internet com o slogan. Em junho deste ano, ela chegou a classificar a decisão que mantinha o controle do pai como abusiva, idiota e constrangedora.

Veja as fotos

