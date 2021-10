Demi Lovato revela contato com extraterrestres: "Experiência linda"

| Foto: Divulgação

Demi Lovato revelou que teve contato com o que seria um OVNI. A cantora afirma que uma vez teve um encontro próximo com seres extraterrestres no parque de Joshua Tree, na Califórnia.

“Fomos para o deserto em Joshua Tree e eu basicamente vi esta orbe azul que estava a cerca de 15 metros de distância, talvez menos, e era como se estivesse flutuando acima do solo, apenas cerca de 10 ou 15 pés, e era meio que mantendo distância de mim”, disse Lovato durante uma entrevista recente ao E! Notícias do “Daily Pop.”

A ex-estrela juvenil da Disney promove seu novo projeto, a série documental ‘Unidentified With Demi Lovato‘, lançamento do serviço de streaming Peacock. De acordo com Lovato, o programa, que apresentará ao lado da irmã Dallas Lovato e do melhor amigo Matthew Scott Montgomery, se prestará a tentar “descobrir a verdade sobre os fenômenos de OVNIs”.

A experiência fez com que Demi mudasse a maneira como ela vê o mundo. “Você tem um pressentimento e, de repente, esse pressentimento é confirmado”, explicou e cantore. “Isso muda a sua realidade, com certeza”, continuou. Em um trailer de ‘Unidentified’, Lovato expressa o desejo de “descobrir o que realmente aconteceu” durante suas interações com a misteriosa orbe azul. De acordo com a cantora, porém, esta não foi a primeira vez que interagiu com visitantes de origem desconhecida. Lovato explicou em outra entrevista que eles ficaram fascinados por OVNIs depois de uma “profunda experiência” nas comemorações de seu 28º aniversário em 2020.

“Fiz contato [alienígena] e foi uma experiência bastante alucinante. Desde então, comecei a olhar mais para isso e queria fazer um programa sobre isso ”, disse à Entertainment Weekly. “Estávamos observando as estrelas e tentamos fazer esse protocolo em que você faz contato e, de repente, algo apareceu diretamente acima de nós no céu”, elaborou Lovato, acrescentando que viu “luzes enormes que fizeram um ponto de interrogação no céu” antes de desaparecer.

