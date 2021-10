Família Nardoni quer proibir série sobre o assassinato de Isabella

A menina foi arremessada do sexto andar de um prédio, após ser enforcada por madrasta. | Foto: Divulgação

O caso Isabela Nardoni pode ser o próximo na lista de Raphael Montes e Ilana Casoy, os autores dos filmes sobre o caso Richthofen — intitulados "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou meus Pais." Eles estão desenvolvendo uma série sobre o caso.

Antes, eles poderão enfrentar uma batalha judicial com a família Nardoni, que não gostaria que o caso fosse relembrado. A pretensão é que a série tenha seis episódios, falando sobre a morte da menina de 5 anos de idade, Isabella de Oliveira Nardoni, jogada do sexto andar de um prédio no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo, na noite de 29 de março de 2008.

Repercussão

O caso de Isabella ganhou grande destaque nacional. Na ocasião, o pai da menina, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, a madrasta, foram condenados por homicídio doloso.

A criança foi arremessada do sexto andar do apartamento do pai. Incialmente, foi alegado que um invasor seria responsável pelo assassinato de Isabela. Mas, com avaliação da perícia, o casal foi apontado como os protagonistas do crime.

Anna Carolina teria enforcado Isabella, enquanto o próprio pai, Alexandre Nardoni, cortou a tela de proteção do apartamento e arremessou o corpo da filha.

A série pretende ouvir todas as testemunhas envolvidas no caso, inclusive o casal. Porém, a família de Alexandre, que é composta de advogados, pretende impedir na Justiça que a séria saia do papel, não querendo que o caso ganhe nova repercussão.

O Casal Nardoni, Anna Carolina Jatobá, a madrasta e o Pai de Isabella, Alexandre Nardoni. | Foto: Divulgação

* Com informações do R7

