Sertanejo trai esposa com mulher de traficante e teme pela vida; veja

Os detalhes desta história são trágicos e aconteceram há oito meses | Foto: Reprodução

O cantor Diego Barros da Silva, da dupla sertaneja Henrique & Diego, dona do hit "Suíte 14", terminou o casamento de quatro anos com Annaí Bernardes para ficar com sua vizinha.

O que seria apenas uma traição, o sertanejo corre risco de vida pois a mulher que ele se envolveu é esposa de um traficante de Campo Grande (MS).

A coluna do Léo Dias recebeu fotos do sertanejo com a mulher do criminoso, mas a pedido de Diego a identidade dela e, obviamente, do bandido, não serão publicados.

Os detalhes desta história são trágicos e aconteceram há oito meses, mas só agora são expostos pela coluna.

Diego se apaixonou pela moça enquanto ainda estava casado com Annaí e vivia num condomínio de luxo em Campo Grande, o Alphaville 1.

Na época, sua mulher estava fazendo um tratamento muito intenso para um problema de saúde que havia descoberto recentemente.

Nem precisa dizer que a história virou um escândalo não apenas no condomínio mas já tomou conta de Campo Grande. As casas onde Diego e a amante viviam eram lado a lado.

A assessoria de Diego confirmou o término da relação e pessoas muito próximas à dupla confirmaram toda a história à coluna.

Facções não perdoam

As facções criminosas regem as próprias leis para que os trabalhos dentro da organização sejam executados. Na ideologia do crime, desrespeitá-las é vista como traição e consequentemente deve ser severamente combatida para que integrantes não façam o mesmo.

A facção Comando Vermelho (CV) enviou um “alerta” para seus integrantes, onde proíbe que membros mantenham relacionamentos com ex-mulheres de filiados da facção.

“Está proibido ex-mulher de irmão ou de companheiro criminoso se envolver com outros irmãos ou companheiros criminosos”, avisa o post, divulgado pelo RD News. O aviso assina como CV MT, supostamente de Mato Grosso.

*Léo Dias

Leia mais:

Traficante usava esposa e bebê para vender drogas em Manaus