Tiago Leifert no comando do BBB22? Confira o que o apresentador falou

Após surgirem boatos de um possível retorno ao comando do Big Brother Brasil 22 na última sexta-feira (1°), o apresentador Tiago Leifert negou a possibilidade. Os planos do jornalista continuam os mesmos: curtir um tempo com a família logo após o “The Voice Brasil” deste ano.

Os rumores ganharam mais força quando a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, afirmou que o comunicador havia mudado de ideia e estaria se preparando para anunciar sua volta à próxima edição do “BBB“.

Ao site "Notícias da TV", Tiago afirmou “Chance zero. Abaixo de zero. Realmente, você está correto, não procede. Nada mudou”, disse.

Ele, inclusive, já gravou a primeira parte da próxima temporada do “The Voice” e deve voltar aos estúdios para gravar o restante em breve e realmente será a sua despedida da TV Globo.

Após o anúncio de que Tiago deixaria a Globo, o portal TV Pop relatou que a emissora carioca havia feito o convite oficial para o apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt, assumir o comando do “Big Brother Brasil”.

Em resposta ao portal UOL, a assessoria de comunicação da empresa informou que “não estão definidas ainda as apresentações nem do ‘BBB’, nem ‘The Voice Brasil’ em 2022″. Nas redes sociais, Tadeu Schmidt não teve qualquer tipo de manifestação a respeito do assunto.

O atual apresentador do Fantástico continua sendo um dos principais nomes cotados para comandar a casa mais vigiada do Brasil.

A saída Leifert

No início de setembro, a TV Globo anunciou que Tiago Leifert deixará a emissora . Em um comunicado à imprensa, que pegou o público de surpresa, a emissora afirmou que o apresentador do “BBB” se despedirá ao final da próxima temporada do “The Voice Brasil”.

Segundo Tiago, a decisão já era planejada há algum tempo. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo”, contou ele.

*Com informações do Hugo Gloss

