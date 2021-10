Pedro Bial aparece em foto rara com a filha Dora de 1 ano, confira

Pedro Bial com a filha caçula, Dora, de 1 anos | Foto: Divulgação

Maria Prata, mulher de Pedro Bial, postou no Instagram uma rara foto com o jornalista ao lado da filha mais nova do casal, Dora, de apenas 1 ano. Além de Dora, os dois também são pai de Laura, de 3. "Amor", diz um "adesivo" na imagem.

Pedro Bial passeia com Laura | Foto: Divulgação

Pedro Bial e Maria Prata se casaram em 2015. Dora nasceu no final de 2019. Pedro Bial tem também três filhos de outros casamentos: Ana, de 32 anos, Theo, de 21, e José, de 16. "Não imaginava que teria tanto filho. Fiquei órfão de pai cedo e isso me fez querer ser pai mais novo para, de algum jeito, compensar", disse Bial em entrevista recente a "Gol".

Pedro Bial com Laura | Foto: Ag. News.

