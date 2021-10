Neymar ironiza queda de redes sociais: 'Final de semana deu ruim'

O Facebook, o Instagram e o WhatsApp saíram do ar nesta segunda-feira, tendo problemas em todo o mundo e afetando inclusive os atletas da Seleção Brasileira. Os atacantes Neymar e Richarlison, além do meia Lucas Moura, foram ao Twitter, uma das redes sociais que não caiu, para ironizar a situação.

"Só o final de semana do "Zuck" e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? - brincou Neymar em seu Twitter mencionando Mark Zuckerberg, empresário fundador do Facebook", destaca.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela - brincou o meia Lucas Moura, hoje no Tottenham (ING)

"Até tu Twitter? - questionou o atacante Richarlison depois de uma instabilidade na rede social que abrigou muitos dos internautas que ficaram sem os outros aplicativos", conta.

*Com informações do Terra