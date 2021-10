Nora de Glória Menezes se declara à atriz: 'Sogras que são mães'

Mocita Fagundes, nora de Glória Menezes, compartilhou em seu perfil no Instagram, neste domingo (3), uma foto ao lado da atriz e aproveitou a ocasião para se declarar.

"Sogras que são mães. Temos! Hoje é dia de Glória", escreveu a mulher de Tarcísio Filho na legenda da imagem ao lado da sogra.

Recentemente, Mocita falou sobre a mudança de Glória Menezes de São Paulo para o Rio. "Hoje entramos na etapa 2. Mudança de ares sempre é bacana. Nossa rainha está indo pra sua casinha no Rio! Cercada de amor, perto do mar. O Rio é alegre, é solar e ela está tri bem fisicamente. Lá, faremos muita ginástica, boas caminhadas e pegaremos um solzinho na praia. Tchau Sampa! Até breve! Alô, Rio de Janeiro! Aquele abraço! Hoje “minha casa” é itinerante. É nas minhas mini folgas do meu trabalho e onde a rainha estiver", contou.

Veja a publicação:

