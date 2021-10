Bilionário pede divórcio sem avisar esposa após começar a namorar

O empresário, dono de uma fortuna de 4 bilhões de dólares | Foto: Reprodução

O bilionário norte-americano John Paulson entrou com um processo na justiça do país para pedir o divórcio de sua esposa, Jenny Paulson. Seria mais uma situação corriqueira, não fosse o fato dele não ter avisado a sua então companheira, que descobriu a situação ao ler as notícias sobre o assunto na mídia.



O empresário, dono de uma fortuna de 4 bilhões de dólares (22 bilhões de reais em cotação atual), decidiu colocar um fim em seu casamento após começar a namorar uma influencer fitness em segredo. John e Jenny eram casados desde 2000. As informações são do portal "Page Six" desta terça-feira (05/10).

Foi através da notícia publicada por esse site no último dia 20 de setembro que Jenny descobriu que seu marido havia pedido o divórcio para ficar com Alina de Almeida, influencer de 33 anos. Ela, que tem 50 anos, ficou "devastada", segundo fontes consultadas pelo portal e que tem proximidade com a família do bilionário.

“John não contou a ela. Ela não tinha ideia de que ele planejava pedir divórcio. Só descobriu quando o 'Page Six' publicou a história”, afirmou o informante, próximo ao ex-casal.

