Tadeu deixa 'Fantástico' em outubro para assumir o comando do 'BBB 22'

Tadeu Schmidt deve ser anunciado como o novo apresentador do "BBB 22" ainda nesta semana. O atual apresentador do Fantástico, desde 2013, deve deixar o "Show da Vida" ainda em outubro para substituir Tiago Leifert, que vai deixar a Globo em dezembro após o fim do "The Voice Brasil".

Marcos Mion tinha a preferência do diretor do reality show Boninho, porém a Endemol, a produtora detentora dos direitos do "BBB", teria vetado o nome dele por ter comandado até 2020 "A Fazenda", de acordo com a colunista da "Metrópoles", Carla Bittencourt.

No entanto, a produtora afastou esse rumor em nota. "A Endemol Shine Brasil, criadora e detentora dos direitos do formato Big Brother Brasil, nega o boato sobre não concordar com Marcos Mion apresentar a próxima temporada do reality show no Brasil, em 2022".

Além de Tadeu, Fernanda Gentil e Ana Clara também foram cotadas para comandar a atração. Mion deverá ter programa no Multishow baseado no "BBB".

Tadeu já foi aprovado por anunciantes

A Globo já enviou o nome de Tadeu para os anunciantes do reality, que aprovaram a possível escolha do apresentador. Já o público classificam Tadeu como "querido", "simpático" e "agradável" e detentor de "alto potencial de confiança".

A escolha de Tadeu também teria pesado o fato da emissora preferir alguém do jornalismo para poder lidar de uma melhor forma com possíveis temas espinhosos que possam surgir durante a edição.

No entanto, a saída de Tadeu do "Fantástico" faria o jornalístico passar por uma reformulação e ainda não há um nome previsto para assumir o lugar de Tadeu com a sua saída do programa.

Agora sobre a possível lista do "BBB", uma série de celebridades já estão sendo avaliadas para serem confinadas a partir de janeiro. A lista reúne Cleo, Nicolas Prattes e Zé Felipe.

*Com informações da Purepeople

