Guitarrista do Charlie Brown faz show com sucessos da banda em Manaus

MANAUS (AM) - O guitarrista da banda Charlie Brown Jr, Marcão Brito, fará um especial relembrando vários sucessos da banda liderada pelo vocalista Chorão. O evento começa às 19h de sexta-feira (8), no Gastropub Behpo, tendo como atração o DJ Zeeman. Logo em seguida tem o pré-show das bandas Jezz e Critical Age.

As mesas estão sendo vendidas pelo telefone 92 9299-2675 ou pelo direct do Instagram do local do evento através do link https://instagram.com/behpo_manaus?utm_medium=copy_link . O Behpo fica localizado na rua Rio Eiru, 23, no Vieiralves.

Marcão Brito, além de guitarrista da CBJR, também integrou as bandas Bula Rock e Urbana Legion. Ele lançou o single “Não Estamos Sozinhos”, em 2013, que foi título do disco de estreia da banda Bula Rock. Na banda Charlie Brown Jr foi integrante da formação original a partir da sua fundação, em 1992, junto com Chorão e Champignon.

Gravou todas as 4 demos da banda antes do lançamento do primeiro álbum: Transpiração Contínua Prolongada 1997, lançada pelo Virgin Records. Compondo sucessos como “Tudo que ela gosta de escutar”, “Proibida pra mim”, “Sheick”, “Charlie Brown Jr”, “Festa”, ente outros, contribuiu fortemente para o sucesso do grupo. Marcão, além de guitarrista, é vocalista, compositor, letrista, produtor musical, You Tuber e proprietário de um estúdio.

Para quem é fã da CBJR e já estava com saudade essa é uma ótima oportunidade de relembrar grandes sucessos.

*Com informações da assessoria

